超輕身左團扇出新花款　又關披頭四事？

以有趣商品聞名的一心堂本舖，繼歌舞伎面膜、福福御守潤唇膏後，其花款多多的左團扇最近有新款式推出！每把左團扇均由四國香川縣丸龜市職人製作而成，百分百Made In Japan。橢圓形的形狀適合放在袋中，手柄由天然竹子製成，夠輕身、堅固耐用且有抗菌作用。製作左團扇的紙張選用不同國家的特色紙樣，有來自京都友禪染的傳統日式和紙，也有千年傳承的尼泊爾傳統手工紙Lokta Paper。至於圖案方面，今年新加入的包括Miffy和Snoopy等卡通人物，亦有花牌、將棋、煙花等傳統活動及其他異國情調的花款。此外，還有披頭四（Beatles）名曲「HELP」及「Yellow Submarine」的唱片封套、電影《大白鯊》及鹹蛋超人（Ultraman）的海報樣式等。今年左團扇更新增大尺寸的扇子，圖案分別有多啦A夢、多啦美及Snoopy三款。可能你會擔心扇子就咁放在袋中會很易爛，不妨買埋保護扇子用的達摩扇套，另外亦推出扇子的專用信封，只要貼上郵票就可寄送（限日本國內）。如此輕量、美觀又實用的產品，喜愛日本雜貨的朋友不要錯過了！