日立Frost Wash淨化系統 抗菌防霉守護健康

【營業資訊】日日30多度，回到家中很難不開冷氣。但大家有沒有發覺，開啟冷氣後不時會出現異味？原來這是因為長時間開啟冷氣和關機後，造成溫差效應，水氣積聚在機內，令塵埃污垢黏附在冷氣內籠和熱交換器上，導致細菌和霉菌孳生，久而久之就會散發異味，更會令室內空氣質素下降，大大影響健康！

日立全新設計的「Frost Wash結霜淨化系統」，以霜雪融化為水概念，徹底洗淨冷氣內熱交換器中隱藏的塵埃污垢；配合除菌防塵的「Stainless Clean 不銹鋼淨化系統」，雙管齊下，確保輸出的空氣清新潔淨。

抗菌防霉達93%

用家只要簡單一按遙控，即可啟動「Frost Wash 結霜淨化」程序。系統會迅速冷卻熱交換器至-15°C，將空氣中的水分凝結成霜，封鎖微塵污垢；並在霜雪融化時把冰封的微塵污垢沖洗至排水管道排走；最後以風扇模式吹乾機內的水分。經日本研究測試證實，有效減少93%細菌量和霉菌量。只需兩小時，即可保持冷氣機長效潔淨。定期使用，更可維持冷氣製冷效能。

不銹鋼淨化系統除菌效果達99%

冷氣內籠採用不銹鋼送風管道、送風板及不銹鋼塗層前置過濾網，有效除菌防塵。不銹鋼物料的金屬離子面層顯住有效抑制細菌孳生，經防菌測試證實可減少99%細菌。另外，不銹鋼物料的光滑表層比一段塑膠更能減少50%塵埃積聚，時刻保持雙倍潔淨。

大匹數都可放冷氣窗台位

不少大廈都設有冷氣機窗台位，雖然方便安裝，但卻局限了冷氣機的匹數，日立的Frost Wash結霜淨化纖巧420變頻淨冷分體機系列，無論1匹、1.5匹或2匹，室外機都只有420mm高，可以放置客廳或房間冷氣機窗台位，毋須搭棚，節省不少安裝費用。雪種方面，

採用高效又環保 的R32 環保雪種。更提供2年全機及5年壓縮機免費保用，難怪連續36年成為香港銷量冠軍。