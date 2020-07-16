本日日本：東京墨田水族館　日本最大水盤型水槽登場

在2012年開業、位於東京晴空街道嘅墨田水族館，相信哈日迷就算未去過都聽過呢個大名，而最近呢間水族館進行大規模翻新，並於今日重新開放。當中一大焦點莫過於新設咗一個直徑達7米、水深達0.6米嘅橢圓水盤形水槽Big Schale！水盤即係用嚟插花或盆景用嘅淺盤，而該水槽內飼養咗500隻海月水母，你更可以走到水槽嘅玻璃甲板之上，採用獨特俯視角度去觀賞被藍、綠及紅色LED燈照射嘅水母，絕對係新鮮視覺體驗！另外亦設有一個鼓形水槽，話說不同種類嘅水母由於毒性關係，所以不能於同一個水槽內飼養，而呢個水槽特別採用三個並排嘅透明圓罐形設計，並各自飼養三種不同嘅水母，訪客只要從側面觀賞，便能同時看到三種水母「共存」嘅畫面了。

另一個看點係開設了讓人理解水族館背後面貌嘅Aqua Base，分別由負責繁殖水母嘅Labo，及專門處理飼料嘅廚房所構成，可以見到水族館鮮為人知嘅一面，絕對讓人大開眼界。

墨田水族館

地址：東京都墨田區押上1-1-12東京晴空街道5至6樓

營業時間：10:00am~7:00pm，周六、日及假期9:00am~9:00pm