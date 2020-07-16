港姐15位入圍佳麗曝光　本地薑擊敗海歸派

《2020香港小姐競選》經過兩輪面試後，入圍的十五位佳麗昨日秘密地返到將軍澳電視城進行閉門活動，一眾熱門索女「港版子瑜」郭柏妍、「翻版黃心穎」何孟珊、「仙氣嘉欣」侯嘉欣、「狂野空姐」廖慧儀等順利進級，海外佳麗則未見影蹤。

至於，被篩走的六位佳麗包括有近日被爆「黑歷史」的麥淑螢，相信她受到被爆與男友人有金錢糾紛，有疑似祼流出遭勒索的負面新聞影響而出局。

大熱佳麗郭柏妍以泡泡袖連身裙亮相，散發青春氣息，她與侯嘉欣因最近面試成為朋友，碰面相當好傾，講到兩人皆被示為熱門佳麗，侯嘉欣則謙稱：「佢先係大熱。」郭柏妍則害羞說：「多謝，希望自己再做得好啲。」侯嘉欣又多謝網友讚她有仙氣，會好好練習跳舞準備才藝表演。

在網上不時晒身材的「狂野空姐」廖慧儀、「爆乳楊丞琳」陳煦凝（Amber）與 「女版金宇彬」陳楨怡入圍後皆乖乖地收起性感，齊齊化身OL。

入圍佳麗如下：

何孟珊、 麥詩晴、范倩雯、 陳楨怡、源菲然、廖慧儀、侯嘉欣、郭柏妍、梁懿婷、 謝恩靈、賴琦媛、連佳麗、黃婉恩、羅雪妍、 陳煦凝。