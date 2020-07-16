避疫增添父子情　雷有輝開騷派口罩過消毒噴霧

太極樂隊主音雷有輝接受電台節目《有誰共鳴》訪問分享自己喜愛的演唱會歌單，收入會捐到香港防止虐待長者協會。由於近日留家抗疫，雷有輝與兒子聽黑膠打發時間：「唔知點解，呢排個仔鍾意聽舊歌，所以我搵Hi-Fi德（太極成員劉賢德）幫手買部二手機，真係抵到爛，政府派嗰一萬蚊都夠埋單，兩父子一齊研究。雖然停工冇收入，不過增進父子情，咩都係值得！」

演唱會舉行在即，但香港疫情反覆，但雷有輝會以積極態度籌備音樂會：「其實個騷本來四月舉行，延期咗一次，我都唔諗太多，要睇疫情發展同禁聚令會點先知有冇影響，但一日未有公布，都要當如期開騷咁做！」

在訪問前，他在廣播道巧遇藝人張松枝，二人惺惺相惜，並送了海報給對方，他表示因禁聚令而延遲樂隊綵排：「依家月尾先排Band，不過全部都係高手，一埋位就夾到，次次排歌似朋友聚會多啲，咁月尾先啦！」

他表示一直同主辦單位開會，對方加強衛生措施：「之前都講過現場會探熱、派口罩，今日佢哋話所有入場人士，都會經過消毒噴霧，總之都係想大家睇得安全同安心，所以未來七日大家乖乖地，唔好周圍走啦！」