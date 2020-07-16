【疫情反彈】陳豪陳茵媺「家居露營」概念咩玩法？

新冠肺炎疫情嚴峻，藝人陳豪與陳茵媺一家五口，都盡量減少外出到人多地方，確保安全。疫情期間又想親子樂，陳茵媺諗到新玩意，就係玩「家居露營」喇。佢喺屋企入面搭咗個營幕，一家人喺入面睇書、講故事，真係好溫馨。佢仲整咗好多不同美食，氹到班小朋友好鬼開心，佢話：「由於目前的情況，我們推遲了度假計劃，並決定從周日起在我們的居室裏進行『野營旅行』，以減輕小朋友的失望。每天都有『野營食品』和戶外旅行。謝謝，天哪，他們正在（興奮得）爆炸我也是。」

為咗減低人流以避免傳播，政府日前推行咗食肆「晚六朝五」禁止堂食。搞到啲藝人個個化身大廚，自己顧自己留喺屋企玩煮飯仔。傅穎就整咗個「日式蟹柳冷麵」，一人分量，簡單又飽肚。林曉峰就自製「麻辣蒟蒻粉」，仲自誇好好味添。而已為人妻嘅李漫芬就煮咗三餸一湯，有金沙骨、魚、同炒菜，仲有粉葛紅蘿蔔豬骨湯，大顯身手。而藝人劉威煌就簡簡單單煮咗個蘑菇飯醫肚，賣相唔錯，味道唔知。少爺占就幫仔仔炮製咗個「杧果柚子蟹肉沙律」，健康又美味，正呀喂。