拉丁天王 x 村上隆　次回聯名繼續「好色」

雖然不久前村上隆（Takashi Murakami）先於社交平台自拍短片交代創作團隊面臨財困，製作多年的《Jellyfish Eyes 2》無奈要終止製作，但這位活躍於藝術界及潮流界多年的藝術大師又點會咁容易「收山」？相信只不過是暫停「燒銀紙」的電影製作項目，其他與不同潮流單位合作的聯名應該繼往開來。

好似早前4月時，拉丁天王J Balvin就找來村上隆合作，由後者負責其專輯大碟《Colores》的封面設計，同時雙方更將創作概念延伸至服飾系列，推出一系列印有標誌性Kaikai Kiki太陽花花圖案兼且色彩繽紛的Print Tee及Hoodie。事隔3個月，此聯名系列第二回單品Drop 2就將於7月17日登陸著名時裝名所的網店（shop.joyce.com），圖案設計與Drop 1大致相同，主要將上回主打的Morado（紫色）及Blanco（白色）改為是次Amarillo（黃色）及Rojo（紅色）作主調，延續J Balvin專輯大碟《Colores》的色彩主題。