娛圈難撈！藝人轉行有咩做？

娛樂圈出名難撈，喺圈中打滾表面上好似好風光，其實背負着唔少生活壓力，就算上到一線，但係始終花無百日紅，有唔少藝人都會可能會為咗前途，為咗生計等因素，選擇離開幕前，另謀出路。

江華

最近無綫重播經典劇穿越劇《九五至尊》，劇集喺2003年播出嗰陣叫好叫座，主角江華演嘅雍正帝「李大蝦」深入民心，仲喺台慶頒獎禮奪得「我最喜愛的電視男角色」。事隔17年，江華已經淡出幕前，曾轉行做保險，佢話淡出係因為唔想再做滿足唔到自己嘅工作，佢想追尋理想同樂趣，培育新一代演員。直到上年，佢先鮮有於公開場合與同太太麥潔文合唱。

麥明詩

「十優港姐」麥明詩最近喺熱播劇《殺手》有份演出，但原來麥明詩已經放棄咗續約無綫，於英國劍橋大學法律系畢業嘅佢為前途，現已做回老本行，於律師樓當顧問工作。佢話有感青春有限，唔想浪費苦讀多年嘅法律，再加上去年已於美國考獲執業律師資格，故把心一橫博一鋪，在「最在行」的範疇上鋪路。

蔣雅文

歌手出身嘅蔣雅文（Mandy），於2008年放低歌手身份，選擇移居台灣，決心轉行淡出幕前，佢喺台北開咗間咖啡店，又創立自家服飾品牌，佢承認自己任性，甚至冇知會家人就選擇移民。

鍾麗淇

拍過唔少電視劇嘅鍾麗淇，早於2005年毅然離開無綫，抽身轉戰瑜伽界！重新出發嘅佢，依家喺瑜伽圈中打響了名堂，成為知名嘅瑜伽導師。