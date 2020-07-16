過百萬陀飛輪　再生物料響應環保

將環保素材用於製作潮流服飾及鞋履的設計近年屢見不鮮，但你有冇諗過一些售價過百萬的限量名錶都會用這些再生物料？著名瑞士高級腕錶品牌PANERAI最新推出的陀飛輪兩地時間腕錶Submersible EcoPangaea Tourbillon GMT-50mm Mike Horn Edition，其50mm錶殼所運用的高科技精鋼材質EcoPangaea，就是一種再生金屬，其原材料就是取自探險家Mike Horn破冰帆船Pangaea上長35米的傳動軸，腕錶更是Submersible系列中首款配備陀飛輪的作品。

此款僅限量5枚的腕錶搭載由PANERAI自主設計及研發的手動上鏈機芯P.2005/T，鏤空鈦金屬機芯展現出幾何設計美感，所配備的垂直軸旋轉的30秒陀飛輪及三個發條盒可提供長達6日的動力儲存，同時錶殼更容納一枚軟質鐵環，以防止機芯受到磁場影響。直徑50毫米錶殼所配備的單向旋轉噴砂錶圈、錶冠、槓桿及錶冠護橋裝置均以磨砂EcoPangaea精鋼材質製造。鏤空錶盤上有Super-LumiNova塗層小時標示，指針則有北極藍色點綴，而藍寶石水晶底殼亦鐫刻帆船圖案及「Mike Horn」字樣，為這枚環保且具備複雜功能的腕錶更添收藏價值。