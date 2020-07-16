晚市禁堂食點開餐？菊梓喬餓鬼上身外賣獨吞6餸

因疫情轉趨嚴峻，全港食肆於星期三開始每晚六時起禁止堂食，圈中好多屋企冇飯開的藝人惟有靠外賣醫肚，獨居的「星夢一姐」菊梓喬（Hana）平日都有買外賣開餐習慣，喜歡濃味食物的她特別鍾情吃內臟，例如芥蘭炒牛雜、鮮魷炒豬雜等，前晚不用開工的她表示：「我就唔使排隊買外賣，基本上成條街都好似冇乜人，我去嗰間類似大牌檔嘅食店買外賣小炒。」

瘦蜢蜢的她自爆是大食妹，一人會叫五、六味小炒餸菜，她笑說：「我真係食好多嘢，一日食三、四餐，所以買幾個小炒，食剩第二朝可以食，（咁慳食隔夜餸？）唔慳㗎都要幾百蚊，依家求其炒碟嘢都要80幾元，但我人生最大嘅娛樂就係食嘢，有時連續開幾日工，都想食番餐好㗎嘛！」

何雁詩喺車餵飽鄭俊弘

何雁詩前日孖未婚夫鄭俊弘（Fred）在灣仔工作完，剛剛過了晚上六時，因為兩人太肚餓，她即刻飛去一間泰菜店買了三個小菜，但要上車食，她笑說：「我哋喺車度食晒，因為阿Fred揸車，我一路夾啲餸畀佢，一紅燈就畀啖佢食，我哋好似好耐冇嘢食咁，本來係當下午茶，但食完都飽晒。」因為疫情關係，她坦言少出街食，最近在家中叫外賣較多，由於她住得偏遠，選擇不多，所以經常食至愛的越南河。

唔想阿媽冒險去街市 陸詩韻嗌邊爐外賣返屋企歎

藝人陸詩韻在禁堂食下，就叫邊爐外賣給家人享受，她覺得在家進食還是最安全：「冇乜嘢我都留喺屋企唔出街，疫情關係都唔想媽咪同工人姐姐去街市買餸，叫外賣返屋企打邊爐最舒服，邊爐嘅嘢都好OK新鮮。」她坦言最近多了時間陪伴家人，依家有時間又會執拾一下，雖然都多買外賣或者叫外賣，但她都經常用氣炸煱整食物。

無綫飯堂前晚都被禁堂食，節目主持何依婷坦言開工前食了個飯糰頂肚，因為之後工作關係沒有時間進食，而陳山聰就慣常帶私家飯開工，因為比較健康，他說：「尋日我喺廠拍咗一場就出外景，冇喺公司餐廳食，喺車度食完就開工。」