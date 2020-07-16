轉行揸巴士！「亞視霆鋒」伍偉樂：搵多啲錢養家

有「亞視霆鋒」之稱的伍偉樂自爆已轉行做巴士司機，接受東網電話訪問時，他透露上月中上堂學揸巴士，上月底就一Take過考牌成功，昨日15號第一日上班，今個月要返早班，坦言不習慣：「4點鐘要起身梳洗，驚嘈到小朋友，所以要靜靜哋出門口返工。（人工點樣？）全職一萬七千幾至一萬八千幾，如果返多啲就可以去到二萬幾，屋企人都支持我做巴士司機，但媽媽驚我危險，叫我小心啲。」他又坦言開頭不慣做巴士司機：「我其實怕做按時間返工嘅工，但依家為屋企就做，依家都OK呀，始終要面對，依家疫情好多藝人工作都取消，我幾個婚禮司儀工作都取消咗。」

他透露因家中有4個小朋友，大仔5歲，二仔3歲，三仔及四女是龍鳳胎，差不多歲半：「4年生咗4個小朋友，係天賜嘅禮物，我哋好好珍惜，所以要搵多啲錢，應付屋企日常生活、讀書、食飯、奶粉、尿片，自己食幾多、着咩一啲唔重要。」

問到揸巴士時可被人認得？他說：「我戴咗口罩，又戴眼鏡，冇可能認得我啩，但喺街試過我戴口罩同眼鏡都有人認得我，但搭巴士可能冇乜交流。」他謂之前做波鞋舖內曾被人認得：「因之前唔使戴口罩，佢哋好託異，覺得間舖係我，我話唔係，我嚟打工學嘢，有時都遇過啲奇怪客人，知你係藝人，想講啲嘢刺激你，有時我都會有Hard Feeling，但我冇理佢。」