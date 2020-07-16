《對馬戰鬼》售前評測　一場武士世界的視覺盛宴

日本武士向來是受歡迎的遊戲題材，遠有金城武做主角的《鬼武者》，近有《仁王》、《隻狼：暗影雙死》等，但以上作品偏向奇幻式的斬妖除魔，真正探討武士道精神的卻少之又少。將於7月17日推出的《對馬戰鬼》以華麗動作與古雅景致作面子，武士道卻是裏子。早前小記率先取得完整版本，就趁着今天全球評測解禁日，跟各大Game迷分享這3A大作的種種細節。

版圖幾何級上升

先說故事背景，遊戲發生在13世紀末，蒙古帝國展開東征，所到之處皆化為焦土。蒙古將帥「赫通汗」率領船隊大舉攻向日本本土，處於兩者之間的對馬島便首當其衝。伴隨着第一波攻勢，對馬島烽煙四起，境井一族最後幸存的武士，亦即是主角「境井仁」挺身而出，誓死保護人民，奪回家園。

故事如此日系風格，開發團隊卻是美國的Sucker Punch，此公司舊作包括同屬開放世界的《inFAMOUS》系列，但《對馬戰鬼》版圖之大卻是幾何級上升，Sucker Punch亦明言這是他們至今規模最大的遊戲，製作團隊更曾遠赴現實中的對馬島考察，並找來文化與歷史專家協助，務求最忠實地呈現當時的日本及蒙古史觀。

古日本美景一覽無遺

遊戲中的對馬島分為三大區域，玩家會隨故事發展由南打到北，並慢慢解開更多區域。旅程中非但會感受到晝夜變化，更有陰晴圓缺、落雨行雷，壯麗風光如山脈、冰川、河流和樹林等一覽無遺。而多得實時運算技術，地理環境會受天氣影響，例如樹影會打在路上，低窪的濕地會有霧氣，四季落葉有不同顏色等；加上鳥居、寺廟、神社、漁村等人為建築，風景之美絕對可令大家放下屠刀駐足欣賞。建議預留儲存空間作Cap圖之用，皆因幅幅皆可當作Wallpaper使用。

破格引路風玩法

生態環境絕非得個「靚」字，還具有實際作用，例如浸溫泉可提升最大生命值，打座吟詩可獲裝飾頭帶，走訪狐狸窩可取得功能護符等等。然而最驚喜還是「引路風」，傳統Open World遊戲多以縮細地圖配指南針引導方向，但此遊戲在點選目的地後，只需滑動觸控板就有微風帶路，令雨點、花草皆成為嚮導，簡化UI得來，手法仲相當新穎！

天心流兵法指導

當然環境再靚，一隻Action Game最重要還是動作。境井仁雖為武士之後，但初期與嘍囉沒有分別，但隨着技能提升就會解開更多架式，當中包括盤岩、流水、疾風、明月四大架式，分別用於應對劍客、盾甲兵、槍兵及暴兵，玩家要因應敵人類型而切換架式，初上手面對大量敵人絕對手忙腳亂，但熟習後能否流暢地切換就成為樂趣之一。特別一提，為求逼真，Sucker Punch更專誠邀請到古流武術「天心流兵法」的兩位專家作動作捕捉及指導，拔刀、收刀、站立、盤坐等全部有據可依，另外斬殺敵人的血液噴濺、倒地後戰甲沾上的泥巴，以至刀劍的撞擊聲全部符合物理定律，予人極大實感。

明暗兵法任擇

四大架式以外，境井仁還有其他殺法，例如開戰前選擇「對峙」，就會進入特寫模式，只要快過對手出刀便能快速斬殺，否則會大量扣血，成功掌握時機予人極大滿足感。另外擊殺敵人或擋格都可累積「決意」，儲滿便可爆Seed補血或使用特殊技能。另一個是「戰鬼」模式，簡單來說即非正面迎敵的鬼鼠殺法，而是類似《刺客教條》般的暗殺法，除可潛行從後虐殺，還可用暗兵器諸如飛刀「苦無」、黑火藥炸彈、煙霧彈、黏性炸彈、風鈴、半弓與長弓等，各有特色，如何擅用就要玩家們慢慢發崛了！

支線略嫌沉悶

用了這麼多篇幅讚美，此作也非毫無缺點，例如聲音與口形時有不對，初期節奏太慢，武器UI擺位容易造成混亂等。其次是支線任務過於單調重複，玩法不離一輪對白後殺敵，而且重點角色只有數位，劇情上又未算突出，對比極具追看性的主線故事，要全破支線着實令人沮喪。此外，相比起場景的「美」，未知是否為求實感，登場角色的樣子均為素人向，不單貌似日本明星仲村亨的男主角並非Oppa般帥氣，配角更是非老即醜，當中女主角更相當趕客，幸好隨着故事推進他們的內涵會完全蓋過樣子，否則難以滿足一眾視覺系玩家。

總結：全破需時 省思位極多

遊戲極為耐玩，小記用了接近50小時，也只是全破地圖上兩大區域，離爆機應該尚有一大段距離，而且跟《仁王》、《隻狼》近乎自虐般的難度，此作相對上平易近人得多，起碼小記選擇困難Mode也未曾有掟手掣的衝動。至於劇情，基於不能劇透所以不能多說，惟令人沉思的片段着實不少，傳統武士道強調專注、平靜、沉着、不畏死，但在國難面前，究竟百姓生命還是武士名譽重要呢？武士道又有儒學中的五倫思想，即「君臣、父子、夫婦、長幼、朋友」，但當與利益、價值觀相違背時，以上道德規範被打破又如何自處呢？是要當武士還是戰鬼呢？以上種種遊戲都有探討。

所謂「世無英雄，遂使豎子成名」，玩家會伴隨主角一起成名並面對各種衝突，最後結局也令小記充滿期待！最後一提，別忘記開啟遊戲的「黑澤模式」，此時畫面與聲音都會變成黑澤明的黑白電影風格，配合鏡頭運用與三味線音樂，恍如武打時代劇，予人經典電影《七武士》的磅薄氣勢！

遊戲資料

開發廠商：Sucker Punch Productions

發售日：2020年07月17日

遊戲類型：動作/ 冒險

語音：英文, 日文

字幕：英文, 日文, 繁體中文, 簡體中文, 韓文