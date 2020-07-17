何孟珊脫去護士制服！候選港姐集體辭職

《2020香港小姐競選》經過兩次網上面試及會見傳媒後，終於選出16位香港入圍佳麗，包括「仙氣嘉欣」侯嘉欣、「翻版黃心穎」何孟珊、麥詩晴、范倩雯、「女版金宇彬」陳楨怡、源菲然、「狂野空姐」廖慧儀、「港版子瑜」郭柏妍、梁懿婷、謝恩靈、「寸嘴名車論」賴琦媛、連佳麗、黃婉恩、羅雪妍、「爆乳楊丞琳」陳煦凝及鄺美璇，昨日齊齊秘密返電視廣播城作閉門式活動。

港姐今年以「疫市筍工」為口號，不少佳麗均急急辭工，專心選美。最有決心是早了半小時到場的何孟珊，她透露已辭去護士工作。問到是否有信心奪后冠？她說：「希望啦！盡力而為。」而她於社交網上載與同事的最後合照，更指可能是最後一次穿護士制服。提到她與友人合住300元一晚的酒店，她說：「唔想選美影響屋企人，間酒店又近醫院，方便之前返工。」

麥詩晴亦表示已辭去辦公室經理一職，現時要訓練口才及跳舞，以準備之後的才藝表演。至於居於九龍塘豪宅的范倩雯拿名牌手袋現身，同樣「拜拜」市場營銷工作。曾拍ViuTV劇集、任職美容編輯工作的羅雪妍也表示已遞辭職信。

港姐決賽定於8月30日在電視廣播城舉行，除了16位本地薑外，據知還有約5位海外過江龍稍後來港報到。由於疫情關係，之後不少港姐活動應在網上舉行，現時大會正籌備網上環節，以安排佳麗與網民再作見面。不過準決賽何時舉行，又或是會否舉辦實體準決賽仍是未知之數。