東方日報C1：入圍港姐何孟珊范倩雯集體劈炮爭筍工

正式入圍港姐的16名「本地薑」昨日秘密返電視城作閉門式活動，為專注參選，爆發「集體辭職」！當中任職護士的何孟珊於社交網上載制服相，表示可能是最後一次穿護士服，看來甚有信心摘后冠。而侯嘉欣、郭柏妍同是熱門之選，成為閨蜜的二人將一決高下。

《2020香港小姐競選》經過兩次網上面試及會見傳媒後，終於選出16位香港入圍佳麗，包括「仙氣嘉欣」侯嘉欣、「翻版黃心穎」何孟珊、麥詩晴、范倩雯、「女版金宇彬」陳楨怡、源菲然、「狂野空姐」廖慧儀、「港版子瑜」郭柏妍、梁懿婷、謝恩靈、「寸嘴名車論」賴琦媛、連佳麗、黃婉恩、羅雪妍、「爆乳楊丞琳」陳煦凝及鄺美璇，昨日齊齊秘密返電視廣播城作閉門式活動。

告別護士制服

港姐今年以「疫市筍工」為口號招募，不少入圍佳麗均急急辭工，專心選美。最有決心是昨日早了半小時到場的何孟珊，她透露已辭去護士工作，問到是否有信心摘后冠？她說：「希望啦！盡力而為。」而她於社交網上載與同事的Farewell合照，更指可能是最後一次穿護士制服。提到她與友人合住300元一晚的酒店，她說：「唔想選美影響屋企人，間酒店又近醫院，方便之前返工。」

麥詩晴亦表示已辭掉辦公室經理一職，現時要訓練口才及跳舞，備戰之後的才藝表演。至於居於九龍塘豪宅的范倩雯拿名牌手袋現身，同樣告別市場營銷工作。曾拍ViuTV劇集、任職美容編輯的的羅雪妍亦表示已遞辭職信。

被視為索爆之選的「港版子瑜」郭柏妍穿泡泡袖連身裙亮相，散發青春氣息，她與侯嘉欣均表示面試時結緣而成好友。談到二人皆被視為大熱，侯嘉欣謙稱：「佢先係大熱。」郭柏妍則怕醜說：「多謝，希望自己再做得好啲。」曾發表「名車論」的賴琦媛則搭港鐵到場，坦言被指寸嘴後有自我檢討。

黃婉恩「倒奶」遊船河

眾佳麗逗留至晚上約7時才離開，郭柏妍、陳煦凝、麥詩晴、羅雪妍、范倩雯結伴而行，麥詩晴說：「係呀，打算疫情後約打邊爐。」陳煦凝則笑言會約打麻雀。另外，黃婉恩早前被指是立法會議員何君堯姪仔的女友而受注目，其社交網有不少周遊列國的相片，周身名牌的她生活奢華，遊船河時更「倒奶」影相，絕不吝嗇身材。

港姐決賽定於8月30日在電視廣播城舉行，除了16位本地薑外，據知還有約5位海外佳麗稍後來港報到。由於疫情關係，之後不少活動應在網上舉行，現時大會正籌備網上環節，安排佳麗與網民再見面。不過準決賽何時舉行、是否會舉辦實體準決賽仍是未知之數。

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