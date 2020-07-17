預測：月底前，天災及廣泛事故或造成較大傷亡數字。

白羊：人緣及桃花運吉中藏險，人事及感情問題較易糾結，注意言行，避免張揚感情事。

金牛：人氣雖好，但情緒略為不穩，家事或會較頻宜靜心處理，日常相處宜多予耐性。

雙子：精神狀態及人氣佳，但辭令及思考力略為不穩，出門、公幹、出勤等宜注意溝通。

巨蟹：財運略為不穩，開單或簽約宜多予耐性，財政狀態或有變動，宜檢討及重整財務。

獅子：人氣及辭令稍遜，感情生活或較不穩。社交運較旺，宜善用時間，避免顧此失彼。

處女：精神狀態不穩或易感疲倦，宜多休息。工作運稍遜，減少公餘活動有助集中火力。

天秤：社交運稍遜，人氣、人緣及桃花運不穩，需面試的朋友，宜保持沉着及友好態度。

天蠍：情緒不穩，事業及家庭運稍遜，多休息及作一點身心舒暢的活動，可助提升狀態。

人馬：出門、旅遊、出勤或海外項目，宜多注意溝通及人際關係。不論公私，避免爭辯。

山羊：財運不穩，經濟狀態或會出現變動，宜作檢討與重整，格價比較，可助減省開支。

水瓶：人氣稍遜，戀愛運略為不穩，日常相處宜多予耐性，多作協調，避免一意孤行。

雙魚：身心狀態稍遜，宜多休息。工作壓力較大，注意溝通及文書等工序，進度將更佳。