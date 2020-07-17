PERFETTA高保護及醫護用口罩　市場價最低

【特約報道】這幾天疫情在多個社區再次爆發，大家切勿掉以輕心，加上全球不少國家同樣繼續面對疫情考驗，消費者在這期內最關注是其佩戴口罩規格及保護功能，確保防疫效能達致最高、最好，事實，單外表美觀已未必足夠了。PERFETTA 越南品牌正關注真正保護功能，不以劣質取代，亦只生產Level 2, 3 功能口罩，真正保護及防疫達致99%，防護這新冠肺炎病毒。最新全球權威性 Nelson Report 報告更新試出其所有在市場口罩標準已達99%。作為總代理，接上幾天反應熱烈及得此重要訊息，我司 ACESTAR CONCEPT LIMITED ( www.acestarconcept.com ，Tel: 2412 9333，WhatsApp 5435 8355）以同樣宗旨， 繼續維護廣大市民利益，以最優惠市場最低價批發 PERFETTA 最高防護性口罩，以作目前每天重要保護。品牌認真度，毋庸置疑，而產品誠心以不賺錢方式推介用家：

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