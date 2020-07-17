海外升學新「指」南　IDP教育推全新手機APP

【特約報道】海外升學對於學生本人而言，或許是人生中其中一個最重要的決定，因為如何選擇將會直接影響其前景。要達成目標，事前準備工作卻相當繁多，往常同學會前往具信譽的海外升學中心作出查詢，並尋找海外升學顧問的專業幫助。最近香港受疫情關係令同學對此舉甚為卻步，查詢無門下感到相當無助及迷惘。IDP教育多年來一直致力尋找發放新資訊的新渠道，以方便學生能更快、更有效地獲得最新的升學資訊。由即日起，IDP教育正式推出「IDP Study Abroad」手機應用程式，讓有意到海外升學的同學能夠安坐家中便能輕鬆獲得第一手的升學消息，輕鬆踏上海外升學之旅。

作為海外升學的先驅，IDP教育將機構過往50多年來所累積有關海外升學的經驗、資訊與心得濃縮於『IDP Study Abroad』手機應用程式內，同學和家長往後只需利用手機下載程式並完成簡單註冊手續，便可隨時隨地使用程式查詢心儀院校及課程的最新資訊；而應用程式更整合IDP引以為傲的專業升學顧問服務 – IDP升學顧問將在整個過程中適時為學生提供可信賴的建議，務求令學生能獲得最新、最真確的升學資訊，協助他們成功實現海外升學夢。

「IDP Study Abroad」的功能及內容上相當豐富，當中包括：

1.最新海外升學資訊（全球超過700間院校資訊、各項課程內容、校內環境、當地生活貼士、入學門檻及獎學金等）

2.定時更新海外升學文章（多國升學貼士、學生分享等）

3.建立個人心儀升學名單（點選有意報考的院校及課程，隨時接收最新消息）

4.實時查詢海外升學申請進展

5.尋找各國最近IDP辦公室位置

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