外賣自取滋味賞　美食優惠加送抗疫禮品

【特約報道】近日本港疫情持續，政府再次收緊堂食限聚條例，只限食肆4人一枱及6點後不設晚市堂食。為與市民共渡時艱，新地旗下上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙，聯手推出抗疫優惠 —「外賣自取滋味賞」，讓大家輕鬆自取美食，安在家中及保持社交距離，同心抗疫。

外賣自取優惠低至7折

新鴻基地產旗下上水廣場及將軍澳PopWalk天晉滙由7月17日起，陸續推出多項美食優惠巡禮，其中「外賣自取滋味賞」聯同兩大商場30間中西日韓餐飲及零售美食商戶，The Point by SHKP / PopWalk 會員尊享積分換領美食優惠券及抗疫禮品，讓你盡享美食外賣自取禮遇。場內指定食肆更推出外賣自取優惠低至7折，再加上商場贈券，即享折上折回贈。

連環發送餐飲券及抗疫禮品

美食外賣最重要的是方便及餐飲種類多元化，讓大家一星期7天都可有不同選擇。上水廣場內設有多間美食簡餐商戶，提供各式各樣的地道小菜套餐。至於將軍澳PopWalk天晉滙則薈萃多間中西日韓的特色餐飲，就算無飯家庭亦必可揀選心水美食。由7月17日起，推出會員尊享禮遇「外賣自取滋味賞」讓The Point by SHKP (只限上水廣場) / PopWalk The VIP Club 會員以300分換領商場$10外賣自取餐飲券，再加送搓手液及健康飲品；以800分兌換商場$40外賣自取餐飲券，再加送KF94防護口罩及健康飲品，加上商戶推出高達7折的外賣自取優惠，即享折上折獎賞。