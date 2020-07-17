新幹線新列車　頭等艙享受

疫情去又來，也不知何日可再「飛」，但在日本國內搭新幹線旅行，就似乎無乜影響，鐵道迷萬眾期待的東海道新幹線新列車N700S，也剛剛新登場！行走於東京及新大阪路線的N700S，其「S」代表Supreme，含極致之意，其外觀與700系另一款列車N700A雖很相似，但車頭其實更為圓潤及前傾，能進一步降低風阻，更首次採用LED車頭燈。

至於車廂設備，除了有免費Wi-Fi，車內資訊螢幕亦比舊車大了1.5倍；座位方面，不但全配有插座，也導入了新的避震裝置，可有效降低行車時的噪音及震動，而椅子也全設扶手，偏硬的座椅亦變得更軟，椅背也可向後調整多數厘米，比舊車更舒適，車窗設計更令人有坐飛機頭等艙的感覺。而N700S最高時速可達360公里，並配有升級版的自控系統，遇到緊急狀況時能更快停車。它同時是全球首列採用電池自跑系統的列車，能於停電期間作短距離行駛，當遇到地震等天災時，也能低速駛至安全位置，乘搭就更安心。

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東海道新幹線N700S