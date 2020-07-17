雲露娜維達作供爆前度尊尼從未向她動粗

荷里活著名男星尊尼特普（Johnny Depp）控告《英國太陽報》誹謗案繼續於倫敦開審，原本安排於視像作供的尊尼兩位明星前女友雲露娜維達（Winona Ryder）和Vanessa Paradis，最終改以文字形式作供。其中雲露娜表示與尊尼拍拖的4年期間從未被對方打過。

雲露娜說：「佢從來從來冇向我使用暴力。佢從來從來冇向我施虐。以我所見，佢從來冇向任何人使用暴力或虐待。」她表示雖然在尊尼與安芭的婚姻中她沒有在場，但以她的經驗來說情形好唔一樣。而她覺得安芭對尊尼的指控感到完全震驚、困惑和沮喪。二人於90年代初期因合作撻着，當年尊尼為紀念與雲露娜的一段情而在手臂上紋上「Wino Forever」（永遠的雲露娜）字句。至於與尊尼拍拖14年並為他生兒育女的Vanessa亦在供詞中大讚他是善良、慷慨以及非暴力的人和父親。

在昨日的審訊中，尊尼的保鏢Sean Bett亦向法庭呈上多張尊尼被安芭打後受傷的照片。照片中可見他的臉上紅腫有抓痕瘀痕，而Sean作供時表示尊尼曾向他透露被安芭掌摑，並曾目擊安芭從露台掟尊尼的手機出外，最後要由Sean花425美元和三塊墨西哥雞卷來向露宿者換取失掉的手機。