小心誤墜美白陷阱　愈美白愈黑！

雖然早前有國際美容品牌宣布在產品中停用「美白」字眼，令不同膚色的女性都可追求美麗臉孔，但美白仍是不少女生的夢想。尤其眼見銀幕上的女星，個個肌膚白到發光，當然會羨慕不已，甚至會花大錢去購買美白產品，希望愈用愈白。但美白產品真的愈塗得多就愈好？錯！錯！錯！首先要注意的是要避開美白陷阱，同時要認清美白成分，巧妙地使用產品，才可事半功倍，達到心目中的美白效果。

陷阱1：用錯時間、吃錯食物

美白產品中常見的成分有煙酰胺、維他命C、對苯二酚、果酸、熊果素、A酸等，而這些成分中大多都屬光敏感性，對光敏感的同時會吸收紫外線，更容易令肌膚變黑，反而晚上使用更恰當。

另外，檸檬、青瓜、芹菜等都是比較多人熟悉的美白食物，同時亦是感光力較強的食物，早上進食後同樣會令皮膚更易吸收陽光。因此建議大家只在晚上食用，美白效果反為更佳。

陷阱2：美白產品愈塗愈多

為了加快美白的速度，有人會選擇把所有護膚品換成有美白功效的產品，又或選擇一些成分濃度很高的產品。但其實皮膚的吸收度有限，過多的營養或不同成分反而會引起肌膚的抗拒，造成皮膚敏感。如果真的想用一整套美白產品，建議買同一系列的產品，互相配合。

陷阱3：不注重防曬

美白要由源頭做起，塗再多的美白產品都比不上皮膚吸收陽光的速度，因此防曬才是美白的重中之重。出門前15~30分鐘前就應塗好防曬產品，然後每隔2~3小時要補塗一次。即使塗防曬霜後亦要加上物理防曬措施（如帽、太陽傘等）。就算是冬天、雨天或室內窗邊都有肉眼看不到的紫外線，所以也要記得防曬。

陷阱4：只用有防曬系數的化妝品

雖說現在很多化妝品都具足夠防曬系數，但現在追求輕薄的妝容，單單只塗一層往往達不到足夠的用量，同時亦抵擋不了紫外線，所以還是在化妝前先塗一層防曬為佳。

陷阱5：曬後立即美白

暴曬後的皮膚處於一個極度缺水的狀態，這個時候應該立即進行補水和降溫，讓脆弱敏感的皮膚得到紓緩。如果這時候使用美白產品反而會更容易引起皮膚不適。另外，如果皮膚太過乾燥或在去角質後應該先補水再美白，過於乾燥的皮膚容易出現細紋，也不利於成分的吸收。