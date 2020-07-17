【唔係唔試呀】夏日雪糕新口味

現時的街上就像蒸籠一樣，行多兩步都流晒汗，有機會的話，都想吃杯雪糕消消暑叉叉電，坊間於這個時候，由親民連鎖店至酒店的餐廳，紛紛推出期間限定的新口味雪糕，價錢豐儉由人。

珍奶變雪糕

IKEA美食站的雪糕經常轉款，由現時至7月23日，指定美食站就推出2款新口味，包括將近年大熱的珍珠奶茶變成黑糖珍珠奶茶新地，另外還有陣陣清香茶香的大吉嶺紅茶新地筒，最重要是價格相宜。

呂宋杧變奏

連鎖快餐店麥當勞由現時開始，推出呂宋杧果系列，香甜的杧果新地筒及加了杧果醬的新地，而且可以選擇配上朱古力脆皮，令味道層次更加豐富。除此之外，還有加了朱古力餅碎混合而成的杧果麥旋風，口感十足，杧果控可以慢慢揀。

消暑飲料雪葩

沙田一間酒店的高級中菜廳沙田18，不時提供有創意的甜點，最近就推出了泰式珍珠奶茶和糖冬瓜檸檬薏米雪葩，前者茶味濃郁，後者原來是根據客人的意見再創作，選用清熱祛濕的檸檬薏米，加糖冬瓜來增加甜度，變成雪葩清新醒胃。

水果系列

灣仔的香港君悅酒店茶園，無論是自助午餐、下午茶和自助晚餐，都會有多款雪糕任客人選擇，為配合近日夏日主題，餐廳以時令水果為題，推出了不少開胃的雪糕口味，包括微酸的Frozen Cherry、清香的椰子、以杧果糯米飯作靈感的So Thai，以及帶酒香的Peach Champagne，滿滿當造水果的香甜，驅走暑氣。