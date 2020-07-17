新Tablet上架　揀邊部最好？

相信大家近來留在家中的時間大增，在家中消磨時間最好的方法當然就是「煲劇」，嫌手機屏幕太細的話，平板電腦絕對是更好的選擇，今次就為大家介紹幾款好用的平板電腦！

第一部就有Philips M9S，備有10.1吋全高清解像度的屏幕。機身背面採用金屬物料，並加入磨沙處理，質感不錯，亦不會留有手指模；可惜是機身重達554g，稍為累贅。硬件則用上MediaTek MT6762八核心處理器，提供兩個版本，分別是3GB RAM、32GB容量以及4GB RAM、64GB容量。因為處理器屬入門級，因此效能普通，但實試睇《Netflix》、玩遊戲後，覺得操作速度未如想像般慢，屬可以接受程度。新機另一優點是機底設有兩組喇叭，播放音量極大，睇片效果更好。

M9S可以插入兩張SIM卡以及一張記憶卡，要留意使用的SIM卡是舊時的大卡，所以事前要預備卡套。除了可以流動上網，亦可用作通話，但機身未有內置聽筒，建議通話時使用耳機。至於售價，兩個版本分別售HK$1,699及HK$1,899，以流動上網版本，加上大品牌出品，定價抵玩。

Philips不合心水的話，當然有其他選擇，例如Samsung Galaxy Tab S6 Lite，採用10.4吋屏幕，重約465g，便攜性不俗。除了Exynos 9611八核心處理器、4GB RAM及128GB容量，更內置7,040mAh電池，觀看多套電影亦不怕電量不足。新機更對應S Pen手寫筆，用作記事、繪圖就最適合不過。新機Wi-Fi版售價不足HK$3,000，如果想購入4G版，就要加多HK$500。

另一推介是華為MatePad Pro 5G，最大賣點當然是首部支援5G上網的平板電腦。硬件亦屬選旗艦級，包括Kirin 990 5G處理器、8GB RAM、256GB容量及7,250mAh電池，加上10.8吋2K屏幕，又可以選配手寫筆、鍵盤套等配件，工作上使用都無問題。不過價錢亦是三部之中最貴，售HK$5,988，入手門檻頗高。