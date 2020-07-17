IB攻略：成功轉型，無懼新冠肺炎

因應疫情，不少學生都選擇網上補習，而成績也一樣有進步。(互聯網)

新冠肺炎又再捲土重來，筆者IB補習社為求保障學生老師安全，將課程亦都轉為網上IB課程。網上IB補習和面對面補習成效其實有無分別呢？這是很多家長的核心問題。

IB網上補習技術成熟

我們補習社網上補習的模式全部皆用Interactive based 互動形式的教學，不是事先錄製好的影片，IB教育尤重問與答，有甚麼問題都可以在上課的時間提問。另外我們每位老師都有專屬的視訊投影機，確保網上視訊，老師可以面對面視訊，同時分享實時筆記教學。成效與平時學生面對面教學相差無幾。

學生如何拿取筆記？

很多學生擔心網上IB上課，如何拿到上課筆記，因為平時來到補習班的時候，老師會準備好筆記。網上學習，學生一樣會收到我們的筆記，只不過會是電郵形式的版本，同學只需自行印出筆記上課便可。另外我們每位老師都有專屬的視訊投影機，確保網上視訊，老師可以面對面視訊， 同時分享實時筆記教學。

網上補習成效如何？

根據筆者補習社的學生訪問，超過90% 的學生喜歡網上補習，而且在近期的考試，學生成績一樣有進步。前些星期，IB放榜我們上年的網上課程學生，成績得到紀錄性的進步，至少進步1個級別，有些學生更進步3級跳！詳情可看可去筆者補習社HKExcel網站內的IB Miracle查閱更多。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣