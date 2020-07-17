崔碧珈傳授豐胸秘笈　愈做愈大！

36G咪神崔碧珈（Anita）現身「繽FUN主播室」化身星級主播，她與主播Sherman認真心有靈犀，齊齊以藍色裙上陣，襯到絕！首次做主播的Anita對錄影室的綠色布幕及字幕機大感新奇，直呼好玩又緊張：「我太緊張，所以不停流汗，件衫都濕晒。我以前做主持都係要背稿，第一次用字幕機，做完覺得比想像中容易。」不過她非常怕醜，錄音時一度背着大家，她笑說：「因為要演繹得浮誇，我怕自己好異相，所以要背住人。」

Anita出名好身材，她建議可以飲豆奶及做運動豐胸：「我會做胸部運動，例如推胸動作，做咗可以增加肌肉喺入面，令你個胸睇出嚟更大，豐滿嘅女仔更加要做，否則個胸會下垂。」講到感情生活，她稱現時單身亦無追求者，並自嘲：「我係中女冇乜人有興趣，我工作上好男仔頭，唔會令人有幻想空間。」曾與歌手吳浩康拍拖的她被問到會否怕了跟圈中人再談戀愛，她未有嚇怕，仍首選圈內人：「大家個話題啱啲，會體諒對方工作，試過同圈外人拍拖真係好冇話題！（有咩擇偶條件？） 一定要孝順同努力工作。（誠實呢？）正常人都要啦！」