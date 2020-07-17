藍牙連結健康管理　運動手錶幫你操Fit

近期大家較多時間留家工作，變相減少身體機能活動，自然就令卡路里消耗較少。想保持健康就絕對冇得懶，運動一定要做番多少少。工欲善其事，必先利其器，不論你係鍾意跑步定做HIIT Workout，一枚具備心率監測及GPS功能的運動智能手錶都絕不可少。

CASIO G-SHOCK最新推出的G-SQUAD系列GBD-H1000，是首款支援心率監測及GPS功能的運動智能手錶，配備5重傳感器（心率、高度及氣壓、指南針方位、溫度及測量步數），透過以藍牙與智能電話連接後可以從應用程式即時接收通知訊息，或直接於手錶上查看運動數據。手錶採用高清及高對比度的反射式屏幕技術LCD，並有高亮度LED燈，即使晚間進行運動仍可輕易操作。

除了滿足到運動方面的需求外，此枚GBD-H1000亦如同其他G-SHOCK手錶一樣具備世界時間、碼錶、倒計時器及響鬧等日常應用功能，以USB充電約2.5小時後，可以連續使用運動功能長達14小時，同時透過太陽能充電功能亦可支援使用時間模式。

另同屬G-SQUAD系列的另一枚運動手錶GBD-100，則支援透過藍牙與智能電話的GPS連接，加速傳感器所測得的距離可以通過智能電話的GPS功能進行調整，從而提升測距精準度。調整後只需使用手錶即可查閱距離，同時亦具備步數追蹤、間距計時器、圈速計時及卡路里燃燒測量等功能，用家可從應用程式掌握相關數據，以便對日常健康監測及提升體能訓練成效。