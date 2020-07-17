本日日本：新登場貨櫃Villa　望星無難度

出外旅遊當然想追求新鮮住宿體驗，將貨櫃變成獨立式別墅（Villa），你又住過未呢？想一嘗箇中滋味，不妨入住於今日開業嘅Rakuten STAY VILLA淡路。該住宿設施位於日本淡路島西南邊沿海位置，從大阪市中心或神戶市三宮前往，分別約需2小時及1.5小時車程。當中一大「地利」，莫過於該島最大海水浴場「慶野松原海水浴場」就喺設施附近，而且周邊同時係高級旅館及酒店所在地，絕對係人氣宿泊地區。

而Rakuten STAY VILLA淡路擁有8幢貨櫃式Villa，面積由64至73平方米不等，一家人及一班朋友入住都綽綽有餘。而Villa嘅戶外甲板露台分別設有浴缸

及BBQ爐具，而貨櫃Villa嘅頂層同樣有甲板露台，方便大家仰望星空。而Villa內設備一應俱全，客廳分別放置咗梳化及睡床，並設附有櫃台嘅廚房，亦有用餐嘅空間，整體感覺相當闊落舒適。住厭酒店房嘅朋友，到大阪或神戶旅行嘅話不妨試試。

Rakuten STAY VILLA淡路

地址：兵庫縣南淡路市松帆古津路886-2他

房租：每人每晚49,055日圓