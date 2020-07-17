蝸居之選！一機多用小雪櫃

天氣炎熱，凍飲可以說是「救命符」，然而一般家庭的雪櫃通常都處於逼爆的狀態，想雪多罐嘢飲都唔係咁易。相反，對於獨居生活的人來說，大雪櫃反而存在佔位問題。香港地寸金尺土，閒置雪櫃的冷凍空間實在非常奢侈，這時候小型雪櫃就可以派上用場啦。

坐擁萬千粉絲的Line Friends最近和韓國雪櫃公司Gomotec合作，推出Brown和Sally造型的小型雪櫃「CCOMO」。雪櫃告別固有的四角框框，採用圓渾及可愛設計，內部可分上下兩層，高度約68cm，容量可以達31L，隔板更可以自由調節；除冷藏功能外，底部還有藍牙音響，並設有輕觸式按鍵，方便調校溫度及音量。產品另一賣點就是可加裝紫外線殺菌部件，幫手機、化妝用品等生活用品進行消毒，最啱疫情期間使用。

冷凍功能方面，這款小型雪櫃有別於傳統使用壓縮機製冷技術，而是利用半導體晶片的溫差進行製冷，節能高效兼零噪音，毋須製冷劑，溫度在3℃至16℃之間，100%環保！售價為498,000韓圜（約HK$3,345），目前處於眾籌階段，限量2,000部，超級早鳥價只需423,300韓圜（約HK$2,844），7月24日截止，預計8月中旬出貨，粉絲們要捉緊入手機會了。