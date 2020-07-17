開網上音樂會發放正能量　Gin Lee唱新歌嗌好癲

歌手李幸倪（Gin Lee）今日推出全新廣東歌《幸福門》，是她將推出的概念大碟中第一主打，亦是她其中一首很難唱的歌。昨晚她舉行《Gin Lee Music Suite》線上音樂會，率先獻唱新歌，吸引世界各地粉絲觀看，包括馬來西亞、新加坡、台灣、澳門、加拿大、澳洲、美國等地。她每月會舉行兩次線上音樂會，以不同主題與大家分享音樂。

昨晚第一回的主題是「Gin Lee歷年派台歌」，她表示：「原來我一年冇開音樂會，好耐冇唱歌畀大家聽，好開心今次可以同大家喺線上聚埋一齊。疫情下大家都面對唔同困難同挑戰，我都好耐冇返屋企探家人，今次線上live專登call埋親朋戚友一齊睇，希望短短一小時令大家暫時放低煩惱，帶正能量畀各位。」

Gin共唱了八首歌，除了新歌外，還有《雙雙》、《很堅強》、《月球下的人》等歷年大熱作品，網民留言大讚：「每隻字都唱得好有靈魂」、「這感覺帶給我回到八十年代聽林憶蓮那些抒情歌」、「條裙將Gin的身形完美表露」等，她多謝大家支持：「《幸福門》好癲好難唱，冇抖氣位，下星期會推出MV，係充滿電影感嘅大製作。最近多咗時間喺屋企創作同靈感，即將推出嘅專輯有幾首係自己創作，我非常期待！」