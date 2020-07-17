﻿【美女饕廚】阿根廷大廚的西日創意風味

今次介紹一家剛開業的西餐廳，位於中環雲咸街，行政總廚是來自阿根廷的Agustin Balbi，他曾被香港評為最佳新廚師，愛融入嶄新的烹飪概念。他烹調的每一道菜都非常精巧細心，送到面前時，猶如藝術品般。置身在房內，也可以觀看Chef Agustin Balbi和團隊的烹調，而他們的創作風格和合作精神，是如此令人興奮，難怪能將食材一一化身成藝術品般呈現眼前。

廚師團隊使用日本時令食材以及烹調方法，並配合現代歐洲技術，以及阿根廷傳統烹調技巧，創作出多道精彩而美味的佳餚。

頭盤看似猶如一個菠蘿，其實是用上來自法國南部的黃番茄，配上豆腐、Burrata芝士、燈籠果和日本杧果，味道清新優雅，十分開胃。

之後是5款刺身，那是因為大廚對日本食材有相當的認知，能巧妙地做出不同風味醬汁以襯托，故能提升每種食材的味道與獨特性，最驚喜的是，能完全棄用傳統的日本豉油和Wasabi都能將刺身的原味展現。於是，席間每一位都集中精力品嘗5種刺身的原汁原味。值得一提的是，有別於大多數「朝捕晚嘗」的食法，大廚並未將從日本新鮮空運抵港的吞拿魚即劏即食，反而將鮮魚進行熟成，將魚味濃縮，鮮味澎湃，還將西日糅合的獨特性盡現，新鮮感十足。

主菜是九州和牛，和牛的最大特徵就是肉的紋理和油脂呈網狀均勻分布，燒至五成熟時和牛會散發濃郁脂香，分布均勻的油脂好像融化一般，慢慢在嘴裏化開。而且和牛富含美味的關鍵「油酸」，即使放涼了美味度依舊不減，入口即化，伴着紅椒醬汁、香菇和青椒材料一起吃，配上紅酒，最能品嘗和牛細緻的肉質和香味。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）