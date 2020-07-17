港姐：港版子瑜口窒窒VS翻版心穎好眼瞓

《2020香港小姐競選》「我真係恭喜你入圍！」Live公布真入圍名單，晚上於網上直播，16位本地入圍佳麗會於網上逐一與大家見面。

而首位出場的一組是22歲的「港版子瑜」郭柏妍及24歲的「翻版黃心穎」何孟珊，兩大熱門同時對話，高下立見，郭柏妍說話時相當緊張，望鏡頭時不時「依」起崩牙，似乎不太習慣面對鏡頭，狀態亦不及何孟珊好；而何孟珊說話淡定，但未知一整日工作是否太過疲倦，她不等眨眼，眼睛亦睜不大，相當眼瞓般。

何孟珊指柏妍是她的競爭對手：「佢嘅性格好純真、好可愛，好入世未深咁嘅少女咁，佢個樣都好靚。」大學時已被指似麥明詩的何孟珊表示相當榮幸，有網民指二人靚過去年冠軍黃嘉雯，郭柏妍表示希望可以能能像對方一樣淡定。

而第二對見大家的是24歲連佳麗及22歲梁懿婷，連佳麗表示之前好驚，但朋友都鼓勵她，現時家人愈來愈支持她參選。梁懿婷說話時的口脗儼如已奪獎一樣，相當「官腔」。連佳麗談吐大方，梁懿婷大讚她甚有司儀風範，自己則有懶音，希望向對方學習，而梁懿婷被司儀陸浩明踢爆在美國有不少物業呢！