港姐：侯嘉欣源菲然似兩母女　邊個係阿媽？

《2020香港小姐競選》今晚網上直播宣布候選佳麗入圍名單，第三組入圍佳麗是「仙氣嘉欣」侯嘉欣和源菲然，嘉欣表示心情好興奮，多謝家人朋友、網友支持；源菲然就似乎有些緊張：「多謝家人同朋友支持，依家自己進步緊，希望信心同儀態可以都進步。」講到嘉欣被指似岑杏賢，她表示：「多謝，好多朋友話我講似邊個，我好appreciate，但希望似自己。」她希望改善自己口才、儀態及行路，希望可以行到最尾。

講到揀對方做好朋友，源菲然表示兩人所有方面都好夾：「開始到依家愈來愈好，乜都講。」嘉欣亦謂兩人啱key，又在外國讀書，很多話題。但講到網友笑兩人有些似兩母女，嘉欣笑言：「我同源菲然年紀差唔多，可能我個樣生得急切、快（意指成熟）。」源菲然亦謂：「佢係好朋友feel，個樣唔係非常成熟，只係我個樣babyface，佢都好後生。」

而第四組入圍就是「爆乳楊丞琳」陳煦凝（Amber）和羅雪妍（Uki），Amber表示：「開心到瞓不到，有光宗耀祖感覺，平時朋友話好睇，但得到多年經驗、專業評判認同，好開心！」Uki笑言執到寶，期待之後training course，有學習感覺。講到兩人本身是朋友，但來到先知對方參加，Uki笑言：「第一次見係TVB嘅lift，係行山識嘅朋友，但之後冇再一齊行山。」兩人亦謂不會參選會影響友情。

Uki辭去美容編輯，想專心比賽，Amber亦辭去金融職位，講到兩人皮膚黑白分明，Amber話曬到一截截，隻腳係白，Uki被指似「麥叔叔」，她笑言上次畀人話口大，可能鍾意笑。