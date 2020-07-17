港姐：謝恩靈似泰妹VS黃婉恩年紀大見識多

《2020香港小姐競選》網上直播宣布候選佳麗入圍名單，第7組入圍佳麗是謝恩靈及黃婉恩，謝恩靈說：「開心，緊張。（年紀最小，學歷輸晒？）我會練多啲講嘢、口才。（視邊個師姐為學習對象？）林淑敏，佢係抗癌勇士，同埋我鍾意睇大小姐（《愛·回家之開心速遞》中角色龍力蓮）。」期間黃婉恩附近的燈跌了下來，她即尷尬笑笑口推開。對於年紀大謝恩靈8歲可會輸蝕？她謂：「唔會，我工作見識多，樣會有少少輸蝕，冇咁後生，但知識有幫助。」

問睇好誰奪冠？謝恩靈說：「唔敢講，好多姐姐都好親切。」講到黃婉恩似前港姐曹敏莉，她多謝大家：「佢都係選港姐，似佢好靚。」有網友問謝恩靈的牛仔裙是在葵涌買？她大方回答：「唔係，喺泰國見到買，我鍾意牛仔，屋企有好多牛仔款。（耳環好多毛？)係Dreamcatcher（北美奧吉布瓦族文化手工藝品），又係喺泰國買，似泰妹，哈哈！」身為何君堯議員姪仔女友的黃婉恩，被網友問分手未？她坦言：「冇呀，但因為唔想影響佢，所以先Del相。」

而最後一組入圍佳麗是「女版金宇彬」陳楨怡及范倩雯，陳楨怡說：「多謝支持，我會展現正面、真實一面。（想改善咩？）要放鬆自己，因為做Live緊張。」講到兩人原來是小學同學，陳楨怡承認：「喺第一輪面試覺得佢好面善，覺得好神奇，我哋十年冇見，佢冇變過，都係咁甜美。」而范倩雯亦謂當時一眼認得對方：「因為我哋小學係最高，一齊排最尾。」問可知道對方有何黑歷史？兩人一齊謂真係冇。

為港姐辭去原本工作的范倩雯被抵死網友問為何不參加香港先生，她即大方自嘲：「因為香港先生係For男性，大家平時喺TVB見得多馬國明，但就未見過女版馬國明。」

而陳楨怡又大方承認冇雙眼皮，不嬲內雙眼皮，被網友取笑下巴尖到吉魚蛋，她笑言多謝讚賞，當被網民嘲眼線畫得長到耳後，她即拿開頭髮，笑言只是畫得較深。