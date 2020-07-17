1萬蚊到手點用？Bob留1%畀仔女　江嘉敏為屋企使凸

政府因疫情推出「現金發放計劃」，向全港年滿18歲嘅市民發放一萬蚊，有唔少藝人都有去申請，其中江嘉敏就話雖然未收到筆錢，但已經先使未來錢：「細妹最近生日，買咗部價值3,000蚊嘅遊戲機畀佢，之後嗰7,000蚊呢，都好好用㗎！哈哈！因為細妹同媽媽都想學車，仲使凸咗添！」問到細妹同媽媽嗰一萬蚊會唔會用喺佢身上？嘉敏抵死笑話：「梗係唔會啦！如果佢哋用喺我身上，我真係喊出嚟⋯開心到喊呀，哈哈！咁都要預佢哋唔合格再考過嘛！加上屋企人啲生日堆埋喺同一個月，真係使凸！」

林盛斌99%投資優質股等派息

至於林盛斌（Bob）話會攞99%去投資，入吓啲優質股：「等佢慢慢派息同增值，或者入啲美股，不過只會買指數基金。」最後剩番嗰1%，就用嚟食：「出去買兩兜燒賣、魚蛋、煎釀三寶畀班細路食吓、開心吓，兼刺激吓香港個經濟，支持吓啲小店！」

黃嘉雯醫狗狗兼做善事愛心爆棚

港姐黃嘉雯都話未收到，但佢已經諗定點用：「屋企人最近領養咗隻狗狗，大家都好錫佢，但佢呼吸道唔係太好，成日喘氣同打鼻鼾，都諗住買啲保健食品畀佢，等佢增強抵抗力！」佢仲話用剩嘅就會捐畀慈善機構，希望幫到更多嘅人，簡直係愛心爆棚！

翟威廉投資生意錢搵錢

近日開設日本清酒小店嘅翟威廉，就話會先儲起一萬蚊，遲啲再睇吓有咩Project需要資金：「喺呢個時勢都唔會隨便使錢，尤其是一萬蚊都唔係少錢，會儲起先，總有好多機會用得到，自己暫時冇乜需要，又冇乜娛樂想做。」