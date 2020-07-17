《殺手》黎耀祥似一個人　畀龔嘉欣擒上床撕爛衫

無綫「視帝」黎耀祥今晚在劇集《殺手》中與演一樓一的妓女江美儀的感情又進一步，因為劇情似足周星馳經典電影《喜劇之王》中向舞小姐張栢芝講「我養你」的情節，不過，美儀並未受感動！祥仔飾演的「閻武」又去探美儀演的「妓女Lulu」，剛接完客的美儀忙食晏，閻武叫Lulu唔好再做，Lulu話：「你養我？」閻武答：「養咪養囉！」那一刻的Lulu淡定婉拒，並繼續接客，閻武無奈離開。

轉頭祥仔與另一名殺手「Dark Angel」龔嘉欣辦去泰國的假證件方便出入境「做嘢」，而向來都濃裝Punk妹造型的嘉欣，卻一反常態，一身斯文乖女造型出現影證件相，嚇得閻武以為見鬼，不過，最弔詭是這身裝扮原來有段故！二人在路上遇上另一名殺手，衝着嘉欣而來，二人交鋒，對方受重傷卻被送到醫院門外等候救援，嘉欣稱因為五年前她和男友以這身斯文打扮去殺其師父，所以對方每年師傅被殺之日便會來報仇，同樣亦令她勾起她對已去世的男友之思念，男友更讚她這個打扮很靚，這個說法令到閻武百思不得其解，直至嘉欣見到閻武偽造的泰國證件時，即刻想到是其去世男友，衝埋去將閻武按在床上撕開其上衣，看到心口有疤痕，然後叫其男友的名「建義」！