東方日報C1：謝東閔嬲完朱智賢佛系「逃分」

謝東閔自女友朱智賢偷食「人夫」後，首次就事件接受專訪，開腔剖白當時心情及現時與女友的關係。他坦言暫沒打算結婚，但仍視朱智賢為陪他走下去的伴侶，又否認女友「拜金」：「佢拜金點會同我一齊呀！我都冇樓！」

藝人謝東閔（Brian）因女友朱智賢（Ashley）偷食「人夫」黎振燁而成為全城焦點，其後他化身「絕世好男友」站出來陪女友認錯。Ashley至今仍停工收拾心情，而Brian日前到電台受訪時，指與女友「分居」關係疏離，疑似分手！對此，Brian澄清二人還是情侶：「我由頭到尾都冇話同Ashley同居，咁何來分居呢？（話你買千萬豪宅娶佢？）我都想買呀！我同佢有見面，同之前一樣，我會睇住佢、支持佢，一直都做緊，大家互給正能量。（冇分手？）冇！」

「有一刻一定會嬲」

Brian指雙方現時關係很好，女友心情亦已平復：「佢有做瑜伽，我哋會一齊行山、做運動。（佢會唔會心急想出番嚟做嘢？）我完全冇問過，到佢自己想或者公司安排，咪自然出番嚟囉！佢唔心急嘅，我都有同佢講，唔使太急呀！」

問到得悉事件當刻心情如何，他不諱言：「咁唔開心一定會有，但坦白講，嗰一刻我只係諗點樣可以幫到佢，件事都發生咗，諗吓點樣令佢可以面對公司、大家。（佢背叛咗你，唔會好嬲？）一刻囉！有一刻一定會嬲，但再嬲就冇意思。（好理智。）唔係，因為都要解決，唔係就唔夠成熟。（大家個信心仲喺度嗎？）如果你再咁諗，大家就好難繼續行落去，唔好諗！唔好提！我哋都唔會再提呢件事，只會諗繼續向前行，其他都唔重要。（點睇黎振燁？）呢個唔講喇，過咗去。（有冇諗過見到佢會點？）真係冇諗過，都過咗去。」

「結婚唔重要」

事後有關兩口子的新聞未有平息，Ashley更被指「拜金」，但Brian斷然說：「冇！佢絕對唔係啲咁嘅人，佢拜金點會同我一齊呀！（你都係筍盤，有錢仔喎！）我唔係有錢仔！我一定唔係窮，但我唔係有錢，我冇樓，香港樓價咁貴，我冇諗過買，只係想自己開心，開心健康最緊要。」現年34歲的他坦言未想過結婚，更覺得結婚不重要：「只係一張紙嚟，最緊要一齊開心，同埋知嗰個人係唔係可以同你一齊行得遠嘅人，自己心裏面知就得。（咁Ashley係咪？）暫時都係。」

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