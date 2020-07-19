生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 雖然身體看起來沒事，但要定期作身體檢查確保平安。紫色有助健康運。

牛：→ 花些錢買件禮物送給另一半，會讓對方很感動，她開心時你也開心呢！

虎：★ 與情人甜蜜共度的一夜，兩人感到溫馨自在，可以無所不談的感覺真好。

兔：↑ 愛情運不錯，單身者不妨主動些，製造浪漫的情景，會令對方印象深刻。

龍：→ 心情不好時不要亂發脾氣。情緒低落時可以暫時在工作方面休息一下。

蛇：↓ 是日沖煞，身體出現了警號，快找醫生檢查清楚，有病要及早醫治才好。

馬：→ 今天適合規劃，不宜有太大的變動，重大決策應多與上司及同事商討。

羊：↑ 保持自己快樂的笑容，開開心心的面對另一半，保證他會更加喜歡你呢。

猴：↓ 工作失誤而受到批評後才讓你冷靜下來，要好好重新思考，檢討自己。

雞：→ 對於愛情不要胡思亂想，更不要衝動。不然小事變大事，自找麻煩。

狗：→ 今天做事適宜保持低調，過於高調會引來反效果，應少說話多做事才好。

豬：→ 想轉工的你，整天都想着找工作的事，使你無法集中精神在現有工作。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌