月頭孖中招麥德羅飯局　謝天華冇發燒冇病徵

藝人麥德羅確診新冠肺炎，現時在醫院隔離病房接治療，有指佢喺病發前曾與多位圈中藝人到尖沙咀飲酒飯敍，當中包括有吳卓羲、謝天華、蔡一傑、高鈞賢等，眾人席間未有戴上口罩，並指飲酒唱K直落3個鐘。

如今麥德羅確診，其他有份出席嘅藝人即成高危一族，謝天華就向東網透露眾人係7月4日見面，如今已超過14日潛伏期：「我冇事喎！個Party 7月4號的。我冇發燒和病徵喎！」而高鈞賢亦表示自己冇任何病徵，聽日會準備去做深喉測試，佢又話當日唔係同麥德羅同枱食飯。

蔡一傑冇見麥德羅

而蔡一傑回應：「我睇到段新聞都𢱑晒頭，事緣係前寶麗金同事生日，我晚上七點就去坐咗一陣間，祝賀吓畀封利是佢，八點走時見到吳卓羲入嚟，大家開開心心影咗張相我就走嘞，完全冇見過麥德羅同Joey Tang。多謝大家關心，我日日做運動身體健康，最近我都好少出街，得閒就諗吓有乜新菜式，疫情嚴重大家都要好好保護自己，少啲出街留喺屋企食飯啦！加油！」

鄧建明做深喉測試

鄧建明表示：「嗰日係7月4號嚟嘅，出席一位朋友嘅60歲生日，我好晏先去，我就見到師兄（麥德羅）行入嚟，我哋冇乜溝通，我就調咗一個好遠嘅位同第二啲friend傾偈，我都好快就走咗，知道師兄佢確診，我都去咗做深喉測試，星期二就有結果。」