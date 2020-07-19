白羊：事業運較佳，正財運亦見回升，議價能力較強，求職、轉職或謀事等宜積極行事。

金牛：職場人事變動或會較頻，但人氣較佳，有助維持合作及人際關係及溝通等情況。

雙子：體能稍遜，工作壓力或較明顯，但精神狀態甚佳，士氣較強，助維持表現和進度。

巨蟹：社交及戀愛運回升，人事及感情生活將較和順，單身朋友宜善用公餘會友聯誼。

獅子：財運略為不穩，但事業運較佳，求職、轉職或謀事等機遇將較充裕，宜積極進取。

處女：公幹、出勤及海外項目等成效將較理想，多注意文書、傳訊等工序，進度將更佳。

天秤：社交運回升，情緒及家庭運回穩，不論公私，人際關係及溝通情況將較平穩和順。

天蠍：精神及戀愛運回穩，與伴侶的感情及相處情況將較甜蜜和順，宜多約會、多溝通。

人馬：體能回升，社交及工作運轉佳，出勤、公幹等合作及人際關係較佳，助維持進度。

山羊：人緣及桃花運轉佳，親子及感情關係較為和順，身邊人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運回穩，利增進情誼及溝通默契，多交談可助增強默契。

雙魚：人氣、辭令及溝通力較佳，利增廣人脈，但社交聯誼需多予耐性，避免與人爭辯。