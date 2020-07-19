【心理測驗】一文睇清你的金錢觀

有錢不是萬能，但無錢就萬萬不能。雖然每個人都想要財富，但錢在每個人的心目中都有不同的分量，而這個分量往往都代表着一個人的人生方向，兩個金錢觀相差很遠的人很難建立親密的關係。你是否了解自己/身邊人對金錢的欲望呢？雖然說是人久見人心，但當局者迷，不如為自己找尋最真實的答案吧！

【問題】

有一位王子，他夢見自己走入了一座黑森林，然後他看到被困在高樓的公主，他對這位公主一見鍾情，但樓下卻有一隻龐大的怪獸在看守着她。

翌日醒來，王子跟着夢的提示來到了這片黑森林，意圖救出公主，你認為王子會隨身攜帶甚麼武器呢？

A.一把鋒利無比的長劍

B.一根可施魔法的權杖

C.箭頭沾有劇毒的弓箭

【結果分析】

A.享受自給自足

你是一個十分實在的人，雖然有時候都會幻想一夜暴富，但僅僅只是一個美好的想像。在生活中追求經濟獨立，但也僅僅是想要不用依賴父母，會選擇踏實的存錢，而不是選擇冒險的投機。

B.生活必須品

錢對你來說是生活必須品，偏向月光族的你光靠自己難以有所儲蓄，但你也不會為了金錢而放低自己，有想要投資的心，卻一直拿不定主意。或者已經有過投資的經歷，但沒有預期中想要的結果。

C.想要富足的生活

想要賺很多的錢是你的夢想，也很想要過很好的生活，除了日常的支出外，也有很多想要購買的東西，當然少不了還要旅行。如此多想法，促使你善用不同的渠道去賺錢，在日常生活中省吃儉用，但每次花費卻是一大筆金額！