麥德羅前日先知中招　無意播毒急向各界致歉

確診新冠肺炎的經理人劉麗萍（Apple）今日發出聲明，指男友麥德羅上星期五（10日）曾於尖沙咀酒吧舉辦網上音樂會後，兩日後開始感到輕微胃痛並到院求醫及自行採集深喉唾液樣本並交至指定化驗所，惟一直到前日（17日）先收到確診通知，Apple及旗下歌手施匡翹於翌日亦同確診，但公司宣傳部及藝人得知消息前曾於電台及電視台進行宣傳工作，因此恐不幸將病毒散播。

Apple指眾人已即時盡最大努力通知各個可能受到影響之團體及人士，務求最大程度減低病毒繼續傳播之風險，並感到萬分抱歉！

Apple聲明如下：

本人Apple Lau於昨天（7月18日）被確診新型肺炎， 而事緣於上星期五（7月10日）晚上，本人男友麥德羅先生曾於尖沙咀某酒吧舉辦網上音樂會，現場亦有招待少量粉絲朋友，而於音樂會約兩天後開始感到輕微胃痛，懷疑感染腸胃炎，麥便於7月13日到院求醫，並遵從醫生建議，順帶自行採集深喉唾液樣本並交至指定化驗所。

由於醫生指若確診將於翌日收到通知，且麥於翌日已沒感不適，及精神狀態良好，亦沒收到化驗所或相關部門之任何確診通知，故誤以為只是一般腸胃炎。不料直至7月17日星期五晚上，麥才收到電話通知證實確診。由於我是密切接觸者，故亦需一併送院化驗並通宵等候化驗結果。我並隨即知本人之公司團隊及旗下藝人盡早進行化驗。直至昨天7月18日早上我也證實確診，並正於處隔離病房中治療，現時並沒任何病徵，而其實由開始到現在我也沒感任何不適。

本人於最近一周曾與部分公司團隊及藝人進行會議，而本公司一名宣傳部同事及藝人施匡翹於今天得知本人確診後便隨即到醫院進行化驗，並相繼不幸被確診，當中施匡翹並無任何病徵，而以我的認知，二人感染源頭有機會是源自我們間之接觸。

此外，鑑於近日公司宣傳部及藝人曾經於電台及電視台進行宣傳工作，故很可能於潛伏期間已不幸將病毒散播，本人及同事們已即時盡最大努力通知各個可能受到影響之團體及人士，務求最大程度減低病毒繼續傳播之風險。

本人明白是次事件為各媒體及大眾帶來不便及擔憂，本人感到萬分抱歉，亦非常感謝各位送上祝福的朋友們，希望各位身體健康，同心抗疫🙏🙏