三浦春馬被爆兩年前開始酗酒自暴自棄

日本男星三浦春馬昨日被發現在港區的寓所吊頸自殺身亡，終年30歲，引起全城震驚。警方在現場發現他利用衣櫃門柄綁上繩子吊頸自殺，屋內有遺書。有報道指，其實救護員到場時，三浦仍有微弱的心跳，救護員用心臟去顫器（AED）進行心肺復甦搶救，但最終還是救不到他的生命。有雜誌查到，三浦在日記上寫下「遺書」，並講到「好想死」。

昨日有報道指，三浦自殺可能遭到網絡欺凌導致，與三浦合演《信用欺詐師：香港浪漫篇》的男星東出昌大，今年初爆出婚外情醜聞，三浦曾在社交網留言人人都會犯錯，批評外界不知情卻對當事人作出攻擊，因而一度受到網民炮轟，令他飽受困擾。但有日本傳媒訪問他朋友，友人不認為三浦是因為被網絡欺凌才自殺，披露三浦於20歲時曾說過不想當演員，因為他內心較脆弱，扮演很多角色令他精神受到負荷。

友人於兩年前開始，發覺三浦酒量暴增，會飲到爛醉，人也變得自暴自棄，而警方會將友人的看法作參考證詞。有網友則將三浦好友小栗旬的一句話討論，小栗旬2018年受訪時表示，有時候也很擔心他，希望他能好好活着。當時大家都以為是朋友之間的關心，但現在看來，三浦在工作上遇到不少壓力。

而三浦20歲時在寫真集《Switch》中，曾寫信給10年後的自己：「現在的你每天過得幸福嗎？有好好地把珍貴的東西緊緊抱在懷裏？如果你成了一個做任何事情都全力以赴的人，那我會很開心。總之請依舊是一個強大的人，把珍貴的東西緊緊抱在懷裏。」可惜10年後，三浦卻以自殺為自己的一生寫上句號。