《刑偵日記》劇組停工　游嘉欣檢疫報告陰性

歌手施匡翹成為首位確診新冠肺炎的香港藝人，曾與施匡翹同上戲劇班嘅游嘉欣，佢有份參與拍攝嘅《刑偵日記》劇組已停工，監製關樹明稱：「游嘉欣向劇組報咗，佢檢疫報告係陰性，而劇組全實景冇廠景，都會停工幾日。（停工消毒？）整理日程。」

而游嘉欣亦有再於社交網發文，交代檢疫報告係陰性：「多謝各位關心。得知消息後已經即時去做測試，剛剛收到醫院電話，結果呈陰性！感恩。出呢個post希望令大家無咁擔心，稍後會取得書面聲明報告！健康真係得來不易，之後都會繼續保持警惕。會繼續在家隔離，保障自己保障他人。大家都一定要小心身體，身體健康！」

同樣與施匡翹同上戲劇班的「後生女」王虹茵亦已進行檢測，她於社交網發文報平安，指結果呈陰性：「剛剛收到結果檢疫呈陰性，終於放下心頭大石。始終這幾天工作都遇見很多人，令大家人心惶惶，原來病毒就在自己附近，真的很害怕。真的很感激各界家人朋友的幫忙和關心，小妹會繼續做好預防措施，自我隔離，保持警惕！大家都要平安呀。」另外，曾同施匡翹同場的周志康及謝文欣都齊齊報平安，指檢測報告為陰性。

而歌手施匡翹同門師妹譚筠穎（Leanne）報平安，她表示自從有關施匡翹確診新冠肺炎新聞後，不少人致電問她情況，她稱：「我係六月見過施匡翹同經理人，今個月都冇見過。覺得自己好好彩，原本我有份去謝高晉嘅音樂會同埋跟經理人練唱歌，但都因為臨時事而去唔到。」

7月8日曾訪問施匡翹嘅娛樂新聞主播黃子桐，今日在社交網報平安，指自己檢測報告結果呈亦係陰性。