綠茶咖啡減肥法　1個月輕鬆減6.2kg？

相信各位「瘦身人士」都聽過黑咖啡是減肥神器吧？因為它含有的「咖啡因」和「綠原酸」 都是減肥好幫手。明星圈子當中就有不少人追捧黑咖啡減肥法，而咖啡店林立的韓國，更幾乎是人手一杯。可是以黑咖啡減肥的前提是不加糖、不加奶，苦澀味道不是人人都能接受，而且飲過多黑咖啡對身體也不太好。但是只要在黑咖啡中再加綠茶，不但可以減少咖啡的苦澀味，更可加強減肥功效，想瘦的話不妨一試！

綠茶 x 咖啡 集合3大減肥元素

綠茶本身也是瘦身飲品之一，同樣含有減肥成分「咖啡因」和「兒茶素」。當「咖啡因」、「綠原酸」和「兒茶素」三者混合，便能相輔相成，不但可提高燃脂效果，還可以美容養顏。兩者的的優點可彌補彼此的缺點，並均衡當中的營養成分。

醫師親測 毋須節食戒口

「綠茶咖啡減肥法」由日本醫師及作家工藤孝文提出，並由他本人親身試驗。測試前他的體重是92kg，10個多月後成功減掉25kg，從那之後體重就一直維持67kg，沒有反彈。其後他將此法傳授給其他人，根據試後紀錄發現，大部分人平均可一個月減掉6.2kg。

一日3杯 餐前飲用

這個聲稱毋須節食和戒口的減肥法，聽落好像很輕鬆，原來製作和飲用方法也簡單。只要將1：1比例的綠茶和咖啡混合（總分量是250ml至300ml，大概是1個Mug的分量)，每日3餐前都飲1杯就可以，冷熱皆可但注意無糖才能發揮最大功效。

由於綠茶和咖啡都含有豐富咖啡因，因此飲用時也要留意有否過量攝取咖啡因。根據歐洲食品安全局EFSA的建議，成年人每日攝取的咖啡因含量不宜超過400mg。以每100ml而言，咖啡和綠茶就分別含60mg和20mg咖啡因，所以一天飲3杯250ml的綠茶咖啡，咖啡因的攝取量依然屬可接受的範圍。不過，若本身對咖啡容易出現過敏情況，飲後會出現手震、心跳加速或冒汗情況的人士便不宜喝綠茶咖啡，另外脾胃虛弱者也最好避免這種減肥法。

同場加映：韓國「idol水」

如果實在受不了黑咖啡的味道，綠茶還有另外一種瘦身配搭。上年風靡韓國的「idol水」，聲稱喝完20分鐘內就有效消水腫 ，兼具瘦臉功效，受到經常要上鏡的韓星熱棒。前f(x)成員Luna也曾在社交網站上推薦，稱可以幫助燃燒脂肪和去水腫，還有助抑制食欲。

其製作方法也簡單，只須用500ml熱水將一個綠茶茶包泡開，再將1/4個檸檬榨汁加入綠茶，最後加2茶匙糖便可以。如果接受走甜的話，無糖效果更好。「idol水」沒有特定的飲用時間，也可以按材料將分量加倍，沖泡1,000ml~2,000ml作日常飲用，但不建議空腹飲用。

溫聲提示：

要知道每個人的體質都不同，對咖啡或綠茶的反應也不一，嘗試以上減肥法前最好先查詢家庭醫生或營養師意見，就減得安全又無損健康了。