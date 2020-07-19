舊手機有咩用？5招活化舊手機

舊手機有咩用？5招活化舊手機

不少人都會年年更換新電話，而舊手機就會被擱置一旁。其實舊手機都可以很有用，今次就教大家5個方法，活化舊手機。

方法1：電子時鐘

將手機變成電子時鐘，只要下載時鐘類的程式，例如《Flip Clock-7》，一按即用，舊手機搖身一變成為型格時鐘，擺在辦公室桌上抑或家居擺設都不失禮。

方法2：遙控器

只要手機內置紅外線功能，再下載一系列遙控器App就即可。App內一般都會設有遙控指令學習功能，例如電視遙控、冷風機遙控都適用，以後就可以收起周圍散落的家電遙控器啦！

方法3：智能喇叭

近年好多品牌都推出智能喇叭，其實舊手機配合藍牙喇叭都可以做到接近效果。方法就是先啟動手機的Siri或者Google助理功能，至連接藍牙喇叭。之後只要一講OK Google就可以同系統對答，夠晒方便！

方法4：行車紀錄儀（車Cam）

馬路上意外頻生，揸車人士梗係要安裝行車紀錄儀（車Cam）。唔想嘥錢買車Cam，舊手機可以幫到你。大家只要下載《全錄 行車記錄器》之類的程式，開啟App後再按錄影就搞掂，而且畫質出奇地好，長期錄影亦未見Hang機。

方法5：監控鏡頭

手機鏡頭除了可以影相、拍片，原來仲可以變做監控鏡頭添！就好似《Camy》這類程式，舊手機可以變成監控鏡頭，而新手機就可以當作監控屏幕。設定非常簡單，拍攝畫質唔錯，唯一要留意就係長開鏡頭比較耗電，可能要長期連接電源。