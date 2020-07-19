袁偉豪張寶兒檢測結果屬陰性　王浩信報平安

歌手施匡翹成為首位確診新冠肺炎的香港藝人，曾與施匡翹同上戲劇班的游嘉欣，有份參與拍攝的劇集《刑偵日記》，《刑》演員袁偉豪說：「尋日發生呢件事後，劇組尋晚到今日大家都各自去做檢測，我同女友張寶兒都去咗做檢測，晏啲先有結果，知道游嘉欣報告係陰性，大家當然都放心啲，但係都唔可以鬆懈，自己都要警惕啲，做好防疫措施，亦都知道公司做緊消毒。」袁偉豪晚上收到到檢測報告後報平安表示，與張寶兒檢測結果屬陰性，沒有「中招」。另外，同劇演員黃智雯進行檢測後也證實冇事，並多謝大家關心，希望大家保持安全健康。

而《刑》男主角王浩信晚上收到檢測結果後亦報平安，他表示：「多謝大家關心，因為避免無謂揣測所以等出咗檢查結果再同大家講。核酸檢測為陰性，亦即係冇事，呢幾日都會一直監察住自己健康狀況，同埋隔離自己幾日觀察，關於拍攝進度暫時以我所知停工幾日，其他進一步都要等劇組安排。」姜浩文檢測結果也是陰性，而監製關樹明向東網透露劇集演員黃智雯、黎諾懿、王敏奕連同部分工作人員包括總導演、副導演及他在快速測試結果下全部結果為陰性。又表示：「我們會繼續謹守崗位，同心抗疫！希望大家一定要戴口罩，常消毒。多多保重！」