區永權爆無綫今晚照開廠　黃美棋狂消毒自保

歌手施匡翹確診新冠肺炎，其唱片公司工作人員曾到過電視城，令無綫即時下令取消今天2個節目錄影及直播探班，有份主持節目《東張西望》的區永權（Albert）透露今晚節目會繼續開廠，並可能有特別安排：「我所知道錄影廠會全面消毒，同據知可能會安排主持在錄影廠出鏡時佩戴口罩！」而他自己則在明晚（星期一）才需要開廠。問到有何防疫措施，他就表示：「帶多啲消毒用具傍身，佩戴強勁嘅口罩，盡可能留在家中減少外出，同小朋友都保持距離！」

此外，無綫節目《#後生仔傾吓偈》有多位「後生仔」曾與施匡翹上戲劇班，他們已紛紛前往檢測，而主持之一的黃美棋受訪時則表示：「原本星期二要錄影，我暫時未收到通知，唔知星期二仲係咪如常入廠，不過最重要成班後生仔都平安，希望台前幕後身體健康。（擔心開工嗎？）少少啦，始終發生得太突然，雖然我呢幾日冇接觸後生仔班KOL，但原來可以牽連到咁多人，所以我都有啲驚。（會做咩防疫措施？）就算公司已經全面消毒，不過我哋開廠前都可以自己用酒精消毒一次，同埋惟有緊守啦，最後一刻開始拍先除低口罩。」

杜大偉火鍋店停業

至於無綫藝人杜大偉，則表示旗下火鍋店在明天（20日）起全線暫停營業，他說：「依家疫情咁嚴重，為咗員工安全，暫時唔開，等疫情稍為受控後會再營業，不過我哋財政非常穩健，絕對唔會結束營業嘅！相信雨後必有晴天。」