姚珏身兼多職管理時間唔容易　金鈴感佩服

由有「金槌拍賣官」之稱的藝人金鈴主持的節目《香港再出發》，邀得著名小提琴家、香港弦樂團創辦人及藝術總監姚珏接受訪問，大談音樂對人生的影響。金鈴表示，認識姚珏已有十年之久，一直對姚珏於音樂上的造詣及成就感到十分佩服。

談到最喜歡的音樂，姚珏希望通過音樂來點亮別人的人生，並分享了時常帶同青年樂手一同到國內外巡迴演出的感受。除了音樂家身份，姚珏更身兼母親、樂團創辦人的身份，同時亦要兼顧自己創辦的音樂學院的工作，十分忙碌。談到時間分配的藝術，這位「大忙人」卻有自己的一套想法：「我平常都需要練琴，又是兩個孩子的媽媽，又需要處理樂團及學院方面的工作，所以我平時都會把時間分配好，甚麼是重要的會先處理。」

金鈴表示，與姚珏的訪問亦讓自己獲益良多，而自己作為母親，很希望音樂能陶冶兒女的情操，舒解孩子們心中的不快，也讓他們遇到困擾時能透過音樂放鬆自己。金鈴亦很同意年輕人需要不斷努力的想法：「年輕人需要勇敢地出舒適圈，通過不斷的嘗試，以及失敗中汲取經驗及教訓，才能取得成功所須要的要素呢！」