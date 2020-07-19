眾星悼念三浦春馬！戶田惠梨香：仍無法接受

日本男星三浦春馬昨日在家中上吊自殺身亡，終年30歲，消息令藝能界人士為之震動。曾與他合作的藝人紛紛在網上哀悼，當中有2011年曾與他合演富士電視台「月9」劇《教我愛的一切》女星戶田惠梨香，在社交網上載一張天空的照片，並留言：「仍無法接受，因此保持思念下去吧。」

而同門前輩男歌手桑田佳祐，昨晚在直播電台節目表示對三浦離世感到惋惜，大讚他年輕有才華。組合柚子12年前曾邀三浦演出他們的MV《難以說出口》，柚子大讚他演技好，是個誠實的人，對三浦逝世難以接受，是巨大的悲傷。搖滾組合flumpool主音山村隆太昨晚在音樂節目《音樂之日2020》演唱三浦於2010年聲演動畫《只想告訴你》的主題曲，並在網上留言悼念他。另外，巿川海老藏、壇蜜、和田秋子、東山紀之、片瀨那奈、比嘉愛美、南澤奈央、演員兼網紅HIKAKIN等留言悼念。另外，有粉絲帶同鮮花到三浦生前的寓所拜祭。

而三浦離世後，多個他參與的項目大混亂，他拍攝中的9月新劇《錢的盡頭是愛情的開始》、明年的網劇、12月的音樂劇《The Illusionist》全部叫停，下月26日預定推出的第2首新單曲《Night Diver》，未知是否如期面世。三浦與新田真劍佑合演的真人版新片《群青戰記》，已於今年1月完成，片商今日決定按照原定計劃明年上映，成為三浦的遺作。