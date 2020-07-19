Ford Bronco　首次有四門版

Ford的經典硬派越野「野馬」Bronco，全新一代正式發表，不單止有經典雙門版，並首度新增四門版，預計最快可於明年首季推出市場。

配備雙4x4越野四驅系統及全地形管理系統(附 G.O.A.T.模式)的新一代Bronco，離地間隙約295mm、涉水深度約891mm、接近角和離去角分別達29度及37.2度，越野能耐出眾。駕駛模式多達七種，包括：正常(Normal)、節能(Eco)、運動(Sport)、濕滑/沙地(Slippery/ Sand)， 越野拉力(With Baja)、泥地/深坑(Mud/Ruts)及岩石攀爬(Rock Crawl)。

無論是雙門版或是四門版，均標準配備2.3L直四EcoBoost渦輪增壓引擎及七前速手動波箱，最大馬力及扭力分別為270hp及420Nm。另提供2.7L V6 EcoBoost雙渦輪增壓引擎選擇，最大馬力及扭力分別310hp及542Nm，可搭配七前速手動波箱或十前速SelectShift自動波。七前速手動波箱與十前速SelectShift自動波箱，兩者最大分別除了是一個是手動，一個是自動，另一最大分別是爬升率，前者達94.75：1，後者則為 67.8:1。